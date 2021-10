Nel porto francese alcuni riescono ad attraversare la Manica ma molti falliscono

(LaPresse) – Nel porto francese di Calais continua il tentativo dei migranti di salire sui tir per arrivare in Gran Bretagna. Si tratta spesso di persone che non hanno ricevuto lo status di rifugiato nei paesi della Ue. Spesso vengono trovati dalla polizia di frontiera e in alcuni casi riportano ferite o rischiano di congelare o asfissiare nascosti all’interno dei mezzi pesanti. In settembre un ragazzo di 20 anni è morto mentre tentava di saltare su un camion.

