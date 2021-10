Così la cancelliera tedesca dopo il summit a Palazzo Chigi

(LaPresse) Angela Merkel ha ribadito il suo affetto per l’Italia in quella che dovrebbe essere la sua ultima visita ufficiale nel nostro Paese. “Il mio amore verso l’Italia sarà manifestato anche in futuro in altre forme anche quando non sarò più cancelliera. Ci vorrebbero tre vite per conoscere a fondo questo Paese”, ha continuato nella conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi, Merkel che poi si è detta ottimista per il Pnrr italiano: “Draghi ha presentato un ottimo programma, siamo sicuri che i soldi verranno spesi bene in Italia”.

