Il ragazzo fermato dagli agenti. La sparatoria ha avuto origine da una lite in una classe

La polizia del Texas ha fatto sapere che quattro persone sono rimaste ferite nella sparatoria alla Timberview High School di Arlington, due per colpi d’arma da fuoco. Di queste, tre sono ricoverate in ospedale. La persona che ha sparato è fuggita ma poi è stata arrestata dagli agenti. E’ il 18enne Timothy George Simpkins, che era fuggito a bordo di una Dodge Charger color argento,

È stato preso in custodia senza uso di violenza e incriminato, tra cui per aggressione aggravata con arma da fuoco. La sparatoria ha avuto origine da una lite in una classe, ha spiegato la polizia. Almeno tre persone ferite sono studenti o studentesse.

