Due balene megattere sono state liberate dopo essersi arenate su una spiaggia in Argentina. Entrambi gli animali sono erano bloccati sullo stesso tratto di spiaggia a 48 ore di distanza, a La Lucila del Mar, località balneare che si trova circa 400 km a sud di Buenos Aires. Il primo è stato ritrovato domenica. Il secondo è stato ritrovato il giorno dopo e liberato martedì. I due esemplari sono stati soccorsi dai volontari organizzati da soccorritori e veterinari della fondazione marittima Mundo Marino. Una delle balene pesava sette tonnellate. Per sollevarli e riportarli in mare è stato utilizzato un escavatore meccanico.

