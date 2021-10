Pompe vuote e lunghe code in molte stazioni di servizio

(LaPresse) – Ancora disagi nel Regno Unito dove la carenza di camionisti per fornire carburante continua a bloccare il Paese. Pompe vuote e lunghe code in molte stazioni di servizio: il primo ministro Boris Johnson ha avvertito che i problemi della catena di approvvigionamento e la carenza di cibo e carburante potrebbero continuare fino a Natale. Circa 200 militari sono stati schierati come parte dell’operazione Escalin per consegnareforniture alle stazioni di servizio colpite dalla crisi del carburante.

