Arrestati tre sospettati: ipotesi Isis dietro l'attacco

(LaPresse) – Un ordigno è esploso a Kabul, fuori dalla moschea Eidgah, uccidendo almeno cinque civili. A dare la notizia è stato il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, mentre alla moschea era in corso una cerimonia in memoria di sua madre, morta pochi giorni fa. Tre sospettati sono stati arrestati, hanno riferito ancora i talebani. Secondo un portavoce dei talebani nessun combattente talebano è stato ferito nell’attentato, mentre le vittime sarebbero civili che si trovavano fuori dai cancelli dell’edificio religioso. La responsabilità dell’attacco non è stata rivendicata, ma da quando i talebani hanno ripreso il potere a metà agosto gli attacchi dell’Isis contro di loro sono aumentati. Tre persone sono state arrestate come sospette responsabili.

