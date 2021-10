FOTO DI ARCHIVIO

Alla moschea era in corso una cerimonia in memoria della madre del portavoce talebano

“L’esplosione di una bomba ha colpito un gruppo di civili vicino all’ingresso della moschea Eidgah a Kabul questo pomeriggio, provocando la morte di vari civili”. Così il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, su Twitter. Alla moschea in Afghanistan era in corso una cerimonia in memoria della madre del portavoce talebano. La responsabilità dell’attacco non è sinora stata rivendicata. tuttavia, da quando i talebani hanno ripreso il potere a metà agosto, gli attacchi dei militanti dello Stato islamico contro di loro sono aumentati, di conseguenza è cresciuto anche il rischio di un conflitto tra i due gruppi estremisti.

