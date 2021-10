L'Amministrazione Biden alza la pressione sui maggiori vettori nazionali

Anche American Airlines, Alaska Airlines e JetBlue, come United Airlines, richiederanno ai dipendenti di essere vaccinati contro il Covid-19, mentre l’amministrazione Biden ha alzato la pressione sui maggiori vettori nazionali perché richiedano l‘immunizzazione. Le compagnie aeree forniscono voli speciali, trasporto merci e altri servizi per il governo, affermando quindi che ciò li rende appaltatori governativi coperti dall’ordine del presidente Joe Biden di richiedere che i dipendenti siano vaccinati.

Il ceo di American Airlines, Doug Parker, ha detto ai dipendenti che la compagnia aerea sta ancora lavorando sui dettagli, ma “è chiaro che i membri del team che scelgono di rimanere non vaccinati non potranno lavorare per American Airlines”. Il sindacato dei piloti di American ha recentemente stimato che 4.200 piloti della compagnia aerea non sono vaccinati, pari al 30%.

In precedenza, il consigliere per il coronavirus della Casa Bianca Jeffrey Zients ha discusso con gli amministratori delegati di American, Delta Air Lines e Southwest Airlines dei mandati di vaccinazione.

