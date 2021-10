Non correrà per le elezioni del 2022

Il presidente filippino Rodrigo Duterte annuncia il suo ritiro dalla politica. Duterte rinuncerà così alle elezioni del 2022. Duterte si ritirerà dalla politica alla fine del suo mandato .Il presidente ha annunciato la decisione a sorpresa dopo aver presenziato alla presentazione della candidatura alla vicepresidente del suo alleato di lunga data, il senatore Bong Go. Nelle Filippine il mandato del presidente dura un massimo di sei anni. Gli oppositori di Duterte avevano detto che avrebbero messo in dubbio la legalità della sua annunciata corsa alla vicepresidenza davanti alla Corte Suprema.Duterte è entrato in carica nel 2016 e ha lanciato un giro di vite sulle droghe illegali che ha causato la morte di oltre 6.000 sospetti spacciatori e ha allarmato i governi occidentali, oltre che i gruppi per i diritti umani. La Corte penale internazionale sta indagando sugli omicidi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata