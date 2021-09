Non sono ancora note le cause della deflagrazione

(LaPresse) Almeno 20 feriti nell’esplosione è avvenuta nelle prime ore del mattino in un condominio nel centro di Göteborg, in Svezia. I servizi di emergenza al lavoro per spegnere le fiamme, che si sono diffuse in diversi appartamenti. Diverse persone si sono arrampicate sui balconi e alcune sono saltate dalle finestre. È quanto emerge dai racconti dei testimoni. Al momento la causa dell’esplosione non è nota, ma la polizia ha avviato le indagini preliminari e accederà all’edificio una volta che le fiamme saranno sotto controllo.

