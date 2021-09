La celebrazione arriva ogni anno 40 giorni dopo l'Ashura

(LaPresse) Migliaia di iraniani hanno marciato per chilometri nella capitale Teheran, lunedì per commemorare i rituali annuali di Arbaeen che segnano la fine del periodo di lutto per la morte dell’Imam Hussein, nipote del profeta Maometto. Ogni anno, Arbaeen arriva 40 giorni dopo il giorno di Ashura, l’anniversario della morte dell’Imam Hussein nella battaglia di Karbala – nell’attuale Iraq – nel VII secolo. Normalmente circa un milione di iraniani si recano a Karbala, dove si trova il santuario dedicato al leader religioso, a piedi – a volte scalzi – come parte di un pellegrinaggio multinazionale. Ma la pandemia di Covid-19 ha ostacolato il rituale. Così le persone in lutto a Teheran hanno simulato il viaggio a Karbala camminando per una distanza di 15 chilometri tra la piazza dell’Imam Hussein e il santuario di Hazrat Abdolazim a sud della capitale.

