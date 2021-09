L'avvertimento è stato pubblicato nei saloni di Helmand

I talebani hanno introdotto per i barbieri della provincia afghana di Helmand il divieto di tagliare barbe, motivando la decisione con il fatto che questo viola la loro interpretazione della legge islamica. Lo riporta la Bbc, aggiungendo che la polizia religiosa talebana ha avvertito che chiunque violerà questa regola verrà punito. Secondo l’emittente britannica, alcuni barbieri della capitale Kabul hanno riferito di avere ricevuto ordini simili.

“Nessuno ha il diritto di lamentarsi”, si legge in un avvertimento pubblicato dai talebani nei saloni in Helmand, di cui Bbc riferisce di avere preso visione. “I combattenti continuano a venire e a ordinarci di non tagliare più barbe”, ha detto un barbiere di Kabul. “Uno di loro mi ha detto che possono mandarci ispettori sotto copertura”, ha aggiunto.

