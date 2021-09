Molti hanno protestato contro una proposta di legge sui combustibili fossili proposta dal governo a beneficio delle compagnie petrolifere

(LaPresse) – Migliaia di attivisti ambientali hanno organizzato una manifestazione venerdì fuori dal Congresso argentino per chiedere ai politici di intraprendere azioni più forti per frenare il cambiamento climatico. Molti hanno protestato contro una proposta di legge sui combustibili fossili proposta dal governo a beneficio delle compagnie petrolifere e hanno chiesto al governo di approvare una legge per proteggere il delta del Parana, una delle più grandi zone umide del Sud America.

