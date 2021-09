L'udienza sulla sua estradizione si terrà il prossimo 4 ottobre

L’ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, ha lasciato il carcere di Sassari. A seguito del suo rilascio è libero di viaggiare prima dell’udienza sulla sua estradizione, che è in programma per il 4 ottobre. Lo ha dichiarato ad Associated Press la giudice che ha preso la decisione sul caso. Puigdemont era stato arrestato ieri sera al suo arrivo all’aeroporto di Alghero. “Non gli abbiamo imposto restrizioni in nessun modo, può viaggiare” se vuole, ha sottolineato la giudice Plinia Clara Azzena telefonicamente ad AP. Inizialmente i media spagnoli avevano invece riportato la notizia che Puigdemont sarebbe stato rilasciato ma con l’obbligo al momento di rimanere in Sardegna.

“È una nuova vittoria giudiziaria. La Spagna non perde mai l’occasione di rendersi ridicola“. Queste le prime dichiarazioni rilasciate dall’ex governatore. “Sapevamo che all’aeroporto di Alghero c’erano i carabinieri, per cui è qualcosa che potevamo immaginare. Ma la decisione del Tribunale generale dell’Ue è chiarissima”, ha aggiunto Puigdemont. All’uscita dal carcere, sottolinea La Vanguardia, ad accompagnare Puigdemont c’era la presidente del Parlamento catalano Laura Borràs.

“In libertà! La decisione della Corte di giustizia europea è molto chiara, e oggi si è vista anche la posizione della procura, ma la Spagna non perde mai l’occasione di rendersi ridicola. Non arrendersi” ha esultato in catalano su Twitter Puigdemont.

