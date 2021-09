Le parole del segretario generale: "Sono qui per suonare l'allarme"

(LaPresse)”Sono qui per suonare l’allarme: il mondo deve svegliarsi, siamo sull’orlo dell’abisso e ci muoviamo nella direzione sbagliata. Il mondo non è mai stato così diviso, vediamo le più grandi crisi delle nostre vite”, dalla pandemia che ha “accentuato le diseguaglianze” all’Afghanistan, all’Etiopia, allo Yemen. Così il segretario generale della Nazioni unite, Antonio Guterres, in apertura all’Assemblea generale.

