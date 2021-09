Nella regione di Ivanovo

(LaPresse) – I residenti di diversi villaggi remoti nella regione russa di Ivanovo hanno votato sabato in seggi elettorali mobili, alcuni installati in luoghi piuttosto inaspettati. In assenza di trasporto pubblico tra i villaggi, alcuni residenti non hanno potuto visitare regolarmente i seggi elettorali nelle aree limitrofe così il comitato elettorale regionale ha installato poll mobili anche in un campo da calcio, fuori da un negozio di alimentari e vicino a un ufficio postale.

