Il dissidente: "Andate alle urne, non siate pigri"

Il servizio Google Docs ha bloccato, su richiesta dell’autorità per le comunicazioni russa Roskomnadzor, due documenti con liste di candidati consigliati per lo ‘Smart Vote’, il cosiddetto voto intelligente, dal movimento che fa riferimento all’oppositore russo Alexei Navalny. Lo ha reso noto il movimento di Navalny. Ieri sera YouTube ha invece rimosso il video di raccomandazione di smart voting, mentre venerdì Apple e Google hanno rimosso l’app Navalny dai loro store virtuali.

Oggi nel Paese si chiude la tornata elettorale, durata tre giorni, per il rinnovo della Duma: le urne si chiudono alle 20 ora italiana. “Oggi è il giorno in cui la vostra voce conta davvero” ha detto su Instagram Navalny. “Cercate il nome del candidato per il ‘voto intelligente’ nella vostra circoscrizione”, si legge sul suo profilo, “scegliete qualsiasi partito eccetto Russia Unita”, “votate, convincete gli altri a fare lo stesso. Non siate pigri, per favore. Buona fortuna a tutti noi”.

