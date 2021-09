Morti 10 civili, tra loro sette bambini: "Tragico errore"

Il Pentagono ha ritrattato la sua versione su un attacco con i droni che, lo scorso mese, ha ucciso diversi civili in Afghanistan. Venerdì ha annunciato che un’indagine interna ha rivelato che non è stato ucciso un estremista dello Stato Islamico nell’attacco e che le vittime sono solo civili: “E’ stato un tragico errore” ha detto il generale Frank McKenzie. Il Pentagono sta pensando di risarcire le famiglie delle vittime, alcune delle quali sono mostrate in video sul telefonino da un uomo che vive nei pressi di dove è avvenuto l’attacco: si tratta di 10 civili, tra i quali 7 bambini. Il drone aveva colpito un’auto dove si pensava che stesse viaggiando un membro dell’Isis.

