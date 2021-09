10 giorni di campagna per i giovani grazie al programma Covax

Le autorità sanitarie della Siria hanno iniziato a vaccinare i ragazzi dai 18 anni in su nel tentativo di arginare la variante Delta del coronavirus. Il governo ha avviato una campagna di 10 giorni per vaccinare i giovani. In un punto vaccinale di Damasco i ragazzi si sono messi in fila per la somministrazione di Astrazeneca. I vaccini sono stati dati al paese attraverso il programma dell’Onu Covax che punta a fornire i sieri alle nazioni più povere.

