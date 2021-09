Manifestazione in difesa dei propri diritti e a sostegno dei ribelli del Panshir: colpi di mitragliatore per disperdere la folla

Le donne sono scese nuovamente in piazza in tutto l’Afghanistan per difendere i propri diritti sotto il dominio dei talebani. I combattenti hanno sparato colpi di mitragliatori in aria per disperdere i manifestanti che marciavano per le strade di Kabul. In altre parti della città, le donne si sono radunate a sostegno delle forze di resistenza esponendo striscioni con la scritta “Di’ no alla violenza, stai con il Panjshir e lunga vita alla libertà”. Il Ministero degli Interni del nuovo governo talebano ha emesso un ordine per porre fine a tutte le proteste nel Paese, a meno che i manifestanti non ottengano un permesso preventivo, compresa l’approvazione di slogan e striscioni.

