(LaPresse) Un enorme incendio è scoppiato in un carcere di una cittadina vicino alla capitale dell’Indonesia, Giacarta, uccidendo almeno 41 detenuti e ferendone altri 80. Centinaia di poliziotti e soldati sono stati schierati intorno alla struttura per impedire ai detenuti di fuggire. Secondo la polizia dle luogo almeno 41 detenuti sono morti nel rogo e 80 sono ricoverati in ospedale, otto dei quali con gravi ustioni. Le autorità stanno ancora indagando sulla causa, ma le indagini preliminari hanno indicato un cortocircuito in una delle celle del blocco. Il carcere di Tangerang è stato progettato per ospitare 1.225 detenuti, ma ne ha più di 2.000. Nel blocco C, dove sarebbe scoppiato l’incendio, c’erano 122 detenuti.

