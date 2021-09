Lo ha annunciato in conferenza stampa il portavoce di miliziani. Mullah Yaqoob, figlio del fondatore dei talebani, il mullah Omar, sarà ministro della Difesa mentre Sirajuddin Haqqani ricoprirà l'incarico di ministro dell'Interno

Mohammad Hasan sarà alla guida del nuovo governo talebano in Afghanistan. Lo ha annunciato in conferenza stampa il portavoce degli studenti coranici Zabihullah Mujahid. Abdul Ghani Baradar sarà il numero due del governo dei talebani in Afghanistan. Tra i componenti del nuovo esecutivo afghano anche Mullah Yaqoob, figlio del fondatore dei talebani, il mullah Omar, sarà ministro della Difesa mentre Sirajuddin Haqqani ricoprirà l’incarico di ministro dell’Interno.

“Non consentiremo a nessuno di interferire nei nostri affari, abbiamo diritto di essere riconosciuti ufficialmente e di essere sostenuti, è così che deve andare”. Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid, sottolineando che gli studenti coranici “rispetteranno gli obblighi”.

