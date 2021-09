Così il segretario di Stato americano a Doha

(LaPresse) Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, ha fatto sapere che il dipartimento sta lavorando con i talebani per facilitare ulteriori voli charter da Kabul per le persone che intendono lasciare l’Afghanistan. Blinken ha parlato in una conferenza stampa congiunta con i massimi diplomatici e funzionari della difesa del Qatar, dove ha detto che gli Usa sono stati in contatto con i talebani “nelle ultime ore” per elaborare accordi sui voli dalla capitale afghana. I talebani, ha detto Blinken, hanno assicurato un passaggio sicuro per tutti coloro che cercano di lasciare il Paese con documenti di viaggio adeguati.

