Era stato rapito dopo il colpo di Stato nel Paese

(LaPresse) – I soldati che domenica hanno preso il potere con un colpo di stato militare in Guinea hanno annunciato alla TV di stato che il presidente Alpha Condé, da loro rapito, non è stato ferito: il presidente deposto ha accesso all’assistenza sanitaria ed è in contatto con i suoi medici. Il militare ha dato l’annuncio circondato da altri uomini in divisa.

