I capi di dicastero riuniti e distanziati per il classico scatto di rito

I ministri della salute del G20 sono arrivati a Roma domenica per partecipare al Vertice mondiale sulla salute, dove hanno anche posato per una “fotografia di famiglia”. In precedenza, sono stati accolti dal ministro della Sanità italiano Roberto Speranza. Il summit di due giorni, che si sta svolgendo ai Musei Capitolini, assume quest’anno un significato particolare a causa del COVID-19 e l’incontro si concentrerà sui continui sforzi in tutto il mondo per gestire la pandemia.

