L'ex capo del governo deposto ritratto insieme a un soldato

(LaPresse) – Alcuni filmati pubblicati sui social media hanno mostrato l’ormai ex presidente della Guinea Alpha Condé in una stanza, seduto accanto a un soldato, dopo che il colpo di Stato dell’esercito guineano che ha preso il controllo della televisione di stato e ha dichiarato che il governo era stato sciolto. Nel video un soldato pone domande a Condé, ma il presidente non risponde.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata