La commissione elettorale raccoglie le schede per le elezioni della Duma in Kamchatka

In Russia sono iniziate con il voto anticipato nelle lontane regioni orientali le elezioni della Duma, la camera bassa, previste per il 15-17 settembre. I funzionari della commissione elettorale distrettuale in Kamchatka hanno raccolto 15 schede nella isolata penisola di Shipunskiy, arrivando in elicottero. Nella zona vivono alcuni soldati e lavoratori dei servizi meteorologici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata