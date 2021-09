Sparati diversi colpi in aria: è la seconda dimostrazione a Kabul per chiedere diritti per le donne

(LaPresse) Una marcia delle donne afghane, che chiedono uguali diritti ai talebani, è stata interrotta dalle forze speciali nella giornata di sabato. La manifestazione è la seconda in due giorni a Kabul. I talebani sono intervenuti sparando colpi di fucile in aria per disperdere le donne. Tra gli slogan della manifestazione, “Non avete legittimità senza i diritti delle donne”.

