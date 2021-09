E' la seconda volta che viene rinviato, i miliziani sono a Kabul dal 15 agosto

I talebani hanno rinviato la formazione di un nuovo governo in Afghanistan alla prossima settimana. Lo ha riferito il portavoce Zabiullah Mujahid, citato dai media internazionali. L’annuncio del nuovo esecutivo era atteso per oggi. E’ la seconda volta che viene rinviato da quando i combattenti hanno preso il controllo di Kabul il 15 agosto.

Riaperto l’aeroporto di Kabul

L’ambasciatore del Qatar in Afghanistan ha riferito che un team tecnico è riuscito a riaprire l’aeroporto di Kabul per ricevere aiuti e che presto lo scalo potrà riattivare i voli civili. Lo riporta Al Jazeera. La pista dell’aeroporto è stata riparata in collaborazione con le autorità afghane, ha aggiunto l’ambasciatore.

