Le testimonianze dei residenti: "L'acqua mi arrivava alla gola"

“L’acqua mi arrivava alla gola, mi ha salvato il mio vicino prendendomi per la mano”. Questo il racconto di Danny Ong, residente di Flushing, quartiere residenziale del Queens che ha rischiato la vita durante il passaggio dell’uragano Ida sulla costa Est degli Stati Uniti. Almeno 45 i morti nel Paese, 12 quelli nella sola New York che in poche ore ha visto gran parte delle sue strade e delle sue metropolitane finire sott’acqua.

