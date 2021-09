Sei le persone rimaste ferite: tre di queste sono ora ricoverate in condizioni gravi

(LaPresse) “Un violento attacco contro innocenti“. Così, in conferenza stampa, la prima ministra neozelandese, Jacinda Ardern, ha commentato l’attentato terroristico portato a termine alle 14.40 (ora locale) di venerdì pomeriggio in un supermercato di New Lynn, sobborgo di Auckland. Sei le persone rimaste ferite: tre di queste sono ora ricoverate in condizioni gravi. La premier Ardem ha affermato che si è trattato di un attacco terroristico e che l’attentatore era stato ispirato dall’Isis. Subito dopo l’attacco la polizia ha sparato all’uomo uccidendolo.

