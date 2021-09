In un video diffuso sul web, il momento degli spari nel negozio e il fuggi fuggi dei clienti

(LaPresse) Momenti di panico in un supermecato di Auckland, dove un attentatore ha accoltellato sei persone per poi essere ucciso dalla polizia. In un video diffuso sul web, il momento degli spari nel negozio e il fuggi fuggi dei clienti. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE

