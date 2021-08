Così Papa Francesco durante l'Angelus che ha pregato e ricordato anche le vittime di Merida, in Venezuela, colpita da inondazioni e frane

(LaPresse) “Seguo con grande preoccupazione la situazione in Afghanistan e partecipo alla sofferenza di quanti piangono per le persone che hanno perso la vita negli attacchi suicidi avventi giovedì scorso e di coloro che cercano aiuto e protezione. Affido alla Misericordia di Dio i defunti e ringrazio chi si sta adoperando per aiutare quella popolazione così provata, in particolare le donne e i bambini”. Così Papa Francesco durante l’Angelus che ha pregato e ricordato anche le vittime di Merida, in Venezuela, colpita da inondazioni e frane.

