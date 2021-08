A fuoco un parco industriale. Lunghe colonne di fumo scuro in cielo visibili per diversi chilometri

(LaPresse) Un enorme incendio è scoppiato venerdì pomeriggio in un parco industriale nella città di Leamington Spa, nell’Inghilterra centrale: lunghe colonne di fumo scuro visibibili per chilometri. I servizi di emergenza hanno evacuato le proprietà vicine e hanno chiesto alle persone che vivevano nella zona circostante di chiudere porte e finestre. Non ci sono notizie di feriti o intossicati.

