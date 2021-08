Il ministro degli Esteri: "Come presidenza abbiamo una responsabilità importante"

(LaPresse) “Stiamo pensando a un vertice straordinario per promuovere un dibattito approfondito sull’Afghanistan che utilizzerà un formato inclusivo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa congiunta con l’omologo russo Sergey Lavrov alla Farnesina. Il G20 “può rappresentare una fondamentale piattaforma per una gestione responsabile e coordinata della crisi”, ha aggiunto Di Maio sottolineando che “l’Italia ha investito tanto in termini di uomini e risorse, e come presidenza del G20 abbiamo una responsabilità importante”.

