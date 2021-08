La fuga dal paese al valico di Torkham ma gli accessi sono limitati

Decine di afghani stanno lasciando il paese diretti nel vicino Pakistan per sfuggire ai talebani. La nuova rotta è al valico di Torkham, dove però è necessario avere documenti validi per passare la frontiera. Karachi ha specificato che faciliterà l’evacauzione di tutti gli stanieri ma non degli afghani bloccati dai Talebani. Il primo ministro pakistano Imran Khan ha sollecitato una formazione rapida di un governo in Afganistan che assicuri la pace ed eviti una crisi umanitaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata