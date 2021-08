Le immagini virali sui social

(LaPresse) Botte da orbi nel parlamento armeno dove è esplosa una maxi rissa tra i rappresentanti di maggioranza e opposizione. A far scatenare il caos una discussione sulla guerra del 2020 contro l’Azerbaijan. Necessario l’intervento delle forze di polizia che solo dopo diversi minuti sono riuscite a sedare gli animi portando via i protagonisti della scena che ha in poche ore fatto il giro del web.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata