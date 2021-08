Dopo l'esplosione sparati colpi d'arma da fuoco. L'ambasciata francese agli afghani: "Lasciate lo scalo". I talebani condannano

C’è stato un attentato all’aeroporto di Kabul. Ci sono feriti e numerose vittime tra cui anche dei bambini. L’esplosione sarebbe avvenuta fuori dall’aeroporto della capitale afghana. Ci sono almeno 13 morti, tra cui alcuni militari americani. Secondo fonti presenti sul luogo si tratterebbe di un attacco kamikaze. L’attentatore si è fatto esplodere nella zona nota come “il canale” dove erano assiepate migliaia di persone. Alla deflagrazione avrebbe fatto seguito una sparatoria. Tra i feriti, una sessantina, ci sono soldati statunitensi mentre il Regno Unito smentisce la notizia di militari britannici coinvolti. L’ambasciata francese ha esortato i civili afghani ad allontanarsi dalla zona dell’aeroporto e mettersi al sicuro per la possibilità di una nuova esplosione. Il ministero della Difesa fa sapere che non c’è notizia di italiani coinvolti.

Pentagono: “Uccisi alcuni soldati Usa”

Il Pentagono ha fatto sapere che nell’attacco all’aeroporto di Kabul “un numero di soldati” è stato ucciso.

I talebani condannano l’attacco: “In area controllata da Usa”

I talebani condannano l’attacco avvenuto fuori dall’aeroporto di Kabul e affermano che è avvenuto in un’area sotto il controllo delle forze Usa. I talebani “condannano in modo forte” l’attacco contro civili “all’aeroporto di Kabul, che è avvenuto in un’area in cui la sicurezza è nelle mani delle forze Usa”, ha scritto su Twitter il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid. E aggiuge: “L’Emirato islamico presta grande attenzione alla sicurezza e alla protezione del suo popolo e i circoli del male verranno fermati”. Diversi funzionari Usa e britannici ritengono che l’attacco sia opera della branca afghana dell’Isis.

Macron: “Situazione fuori controllo”

Il presidente francese Emmamuel Macron ha detto che “la situazione si è profondamente deteriorata in Afghanistan”, e sta andando verso qualcosa che “non possiamo più controllare”.

Fonti americane: soldati Usa tra i feriti

Ci sarebbero anche dei soldati americani tra i feriti dell’attentato. A dirlo alcuni media americani tra cui Fox News e Cnn.

L’allarme lanciato da Usa e Gran Bretagna

Nelle scorse ore sia Stati Uniti che Regno Unito avevano lanciato l’allarme circa la possibilità di un imminente attacco da parte dell’Isis-K (il ramo dello Stato islamico attivo nell’Asia meridionale, nemico dei talebani). Secondo le fonti britanniche citate da SkyNews il rischio di un attacco terroristico era “molto elevato”.

