La cancelliera tedesca parla al Bundestag della crisi nel Paese

(LaPresse) “Continueremo l’operazione di evacuazione il più a lungo possibile, anche per consentire agli afghani che hanno lavorato con noi per la sicurezza, la libertà, lo stato di diritto e lo sviluppo, di lasciare il Paese”. Così la cancelliera tedesca, Angela Merkel, parlando al Bundestag sulla crisi in Afghanistan. Poi sulla fine del ponte aereo che il presidente Usa Joe Biden ha confermato per il 31 agosto, Merkel ha aggiunto: “La fine del ponte aereo non deve significare la fine degli sforzi per proteggere i dipendenti locali afghani e aiutare quegli afghani che sono stati messi ancora più in difficoltà dall’avanzata dei talebani”.

