Attendono di essere evacuate: dagli Usa in arrivo 33 C-17 dell'aeronautica nelle prossime ore

In Afghanistan circa 20.000 persone si troverebbero ancora nell’aeroporto internazionale di Kabul in attesa di essere evacuate. Lo riporta la Cnn. I piani degli Stati Uniti prevedono l’arrivo di 33 C-17 dell’aeronautica all’aeroporto nelle prossime 24 ore, ciascuno dei quali è in grado di trasportare 400 passeggeri. Secondo la fonte, Washington sta anche cambiando la sua politica di ingresso allo scalo. Da lunedì in poi, solo i cittadini americani, i titolari della green card e i cittadini dei paesi della Nato potranno oltrepassare i cancelli. Rimarrebbero invece esclusi i richiedenti per il programma di visto speciale per gli immigrati (Siv) degli Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata