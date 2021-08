Sparati anche colpi in aria per disperdere la folla: non si sa se siano truppe americane

Il personale militare all’aeroporto di Kabul, in Afghanistan, ha usato gas lacrimogeni per cercare di controllare la folla di persone che tenta di accedere allo scalo. Lo riporta il Wall Street Journal precisando che la notizia arriva dopo che ieri il Pentagono aveva dichiarato che l’ordine nello scalo era stato ripristinato e che i voli di evacuazione dall’Afghanistan avrebbero accelerato. Secondo un alto funzionario occidentale, i soldati hanno anche sparato colpi in aria per disperdere la folla. Non è chiaro se si tratti di militari statunitensi. All’aeroporto sono di stanza anche truppe britanniche, afghane e di altri paesi occidentali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata