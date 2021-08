Quasi 400 vigili del fuoco al lavoro

(LaPresse) – Un incendio nella regione dell’Algarve, nel sud del Portogallo, sta minacciando diversi villaggi, con decine di persone già evacuate dalle loro case. Per il momento non si registrano feriti. Quasi 400 vigili del fuoco e 130 veicoli sono stati schierati sul posto e continueranno a lavorare durante la notte per cercare di contenere l’incendio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata