La cancelliera: "Nostri sforzi non abbastanza forti"

(LaPresse) – “Una presa di coscienza amara, i nostri sforzi ovviamente non sono stati abbastanza forti”. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel sulla situazione afghana col ritorno al potere dei talebani. “Siamo stati in Afghanistan per 20 anni e in questa volta non ha funzionato, quindi dobbiamo dire che i nostri sforzi non hanno avuto successo e dobbiamo imparare le nostre lezioni” ha aggiunto.

