Lo scatto è stato pubblicato da Defense One

Centinaia di afghani stipati a bordo di un volo dell’aereonautica militare americana in fuga da Kabul: è lo scatto, pubblicato da Defense One, diventato ormai simbolo della presa di Kabul da parte dei talebani. L’aereo, un C-17 Globemaster, è decollato dalla capitale dell’Afghanistan diretto verso il Qatar evacuando oltre 600 cittadini dopo i disordini all’aereoporto della città.

Inside a US transport taking off from Kabul. Extraordinary. pic.twitter.com/rAAeFb2QQb

— ian bremmer (@ianbremmer) August 16, 2021