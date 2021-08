Calma apparente, mentre in cielo si alzano aerei ed elicotteri che evacuano diplomatici internazionali

(LaPresse) I talebani cercano di mantenere la calma nel Paese dopo aver preso Kabul, la capitale dell’Afghanistan, e aver dichiarato la rinascita dell’Emirato Islamico. L’esercito locale è collassato in pochi giorni, il presidente Ashraf Ghani ha lasciato il Paese, che è tornato così indietro di vent’anni. Per le strade della capitale si cerca la calma: sui cieli di Kabul volano però aerei ed elicotteri che provano ad evacuare il personale diplomatico statunitense, italiano e di altre nazioni. Per le strade, tanti i prigionieri che sono stati liberati dalle carceri dai combattenti talebani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata