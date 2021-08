Tutti davanti alle filiali della New Kabul Bank

(LaPresse) – Centinaia di residenti di Kabul si sono precipitati alla New Kabul Bank per prelevare denaro dai loro conti, nelle ore in cui i combattenti talebani sono entrati in città chiedendo e ottenendo la resa incondizionata del governo centrale.

