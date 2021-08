Dopo la salita al potere dei talebani

(LaPresse) – Centinaia di persone disperate hanno assaltato le piste dell’aeroporto di Kabul per fuggire dalla capitale dell’Afghanistan dopo che i talebani sono arrivati ​​in città, sebbene i miliziani abbiano promesso una transizione pacifica. Sono proseguite le evacuazioni dalla città sui voli militari, ma l’interruzione del traffico commerciale ha bloccato una delle ultime rotte disponibili per gli afgani in fuga.

