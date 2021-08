C'è anche l'ambasciatore, insieme a una ventina di ex collaboratori afghani

(LaPresse) L’aeroplano KC 767 dell’Aeronautica Militare italiana è atterrato all’aeroporto di Fiumicino con a bordo 74 persone tra personale diplomatico ed ex collaboratori afghani. Il volo, partito nella giornata di ieri, rientra nel piano per riportare in patria il personale dell’ambasciata italiana e gli ex collaboratori afghani con loro famiglie. Dall’aereo è sceso anche, scortato, l’ambasciatore italiano.

