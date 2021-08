L'Onu: "Chiediamo di fermarsi e negoziare"

Sono ormai quasi alle porte di Kabul i talebani, che da una settimana avanzano rapidamente in Afghanistan conquistando un capoluogo dopo l’altro. “Fermatevi e negoziate” è l’accorato appello dell’Onu, preoccupato per le violazioni dei diritti umani. Si teme una catastrofe umanitaria con migliaia di persone che cercano di lasciare il Paese. L’Italia è pronta a evacuare i diplomatici, così come gli Stati Uniti, che stanno inviando truppe per aiutare nelle operazioni. L’ong Human Rights Watch chiede di garantire l’evacuazione dei tanti civili a rischio.

