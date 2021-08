Traffico in tilt nella capitale britannica

(LaPresse) Traffico in tilt a Londra lunedì nel tardo pomeriggio a causa di un guasto che ha bloccato il Tower Bridge. Il ponte levatoio è rimasto sollevato per più di 3 ore impedendo alle auto di attraversarlo. Il ponte si apre circa 800 volte l’anno per consentire il passaggio di grandi navi, con gli orari concordati con almeno 24 ore di anticipo. I guasti non sono infrequenti, l’ultimo lo scorso anno durò però solo un’ora.

